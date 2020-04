Börsenplätze Airbus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

54,08 EUR +0,90% (23.04.2020, 15:11)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

54,30 EUR +1,32% (23.04.2020, 14:55)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (23.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Airbus von 144 Euro um fast 40 Prozent auf 87,10 Euro gesenkt, aber die Aktie nach den Kursverlusten auf ihrer "Conviction Buy List" belassen. Auch der Rüstungssektor samt militärischer Luftfahrt, der mit seinen stabilen und langlaufenden Staatsaufträgen generell als "sicherer Hafen" gelte, werde in diesem Jahr erheblich unter der Corona-Krise leiden, habe Analyst Chris Hallam in einer Branchenstudi geschrieben. Geschlossene Werke und Reisebeschränkungen würden die Produktivität, die Durchlaufleistung und die Lieferketten negativ beeinflussen. Sein neues 12-Monats-Kursziel für Airbus liege aber immerhin gut 60 Prozent über dem aktuellen Kurs von 53 Euro.Deutlich weniger Kurspotenzial erwarte die US-Bank J.P. Morgan. Analyst David Perry habe das Kursziel für Airbus auf 59 Euro gesenkt. Er sei jedoch ohnehin schon zuvor recht skeptisch für Airbus eingestellt gewesen und habe 66 Euro erwartet. Angesichts des enormen Einflusses durch die Covid-19-Pandemie dürfte die Erholung des zivilen Luftfahrtsektors in Europa einige Jahre dauern, prognostiziert Perry.Er habe seine Gewinnschätzungen (EPS) für die ganze Branche bis zum Jahr 2022 erneut deutlich gekürzt. Das operative Ergebnis von Airbus dürfte im ersten Quartal um mehr als 50 Prozent eingebrochen sein. Seine Einstufung für Airbus habe er auf "neutral" belassen. Seine Quartalszahlen lege der Luft- und Raumfahrt-Konzern am kommenden Mittwoch vor."Der Aktionär" habe in der jüngsten Schwächeperiode mutigen Anlegern empfohlen, das aktuell sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau erster Positionen in Airbus zu nutzen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch, dass sich der Flugzeugbauer dank starker Liquiditätslage ordentlich erholen werde. Eine Turnaround-Spekulation sollte jedoch bei 47 Euro mit einem Stopp-Loss abgesichert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 23.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link