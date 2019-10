Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (24.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Von der kurzen Schwäche am Mittwoch könne sich die Aktie von Airbus am Donnerstag bereits wieder erholen. Gut 1,2 Prozent gehe es am Vormittag nach oben auf 121,60 Euro. Damit sei die Aktie des Flugzeugbauers der viertbeste Wert des Tages im MDAX. Stärker würden sich nur die KION Group, die stolze zehn Prozent gewinne, Carl Zeiss Meditec mit plus 2,1 Prozent und Evonik mit plus 1,7 Prozent präsentieren. Grund für das heutige Kursplus sei ein möglicher Großauftrag aus den USA.Airbus könne mitten in der Krise seines Rivalen Boeing auf einen Großauftrag aus den USA hoffen. Die US-amerikanische Fluggesellschaft Spirit Airlines habe einen Vorvertrag über bis zu 100 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Modelfamilie unterzeichnet, habe Airbus am Donnerstag in Toulouse mitgeteilt. Die Airline wolle eine verbindliche Bestellung abgeben, die die Modellvarianten A319neo, A320neo und A321neo umfasse.Der Airbus A320neo und seine längeren und kürzeren Varianten seien die Konkurrenzmodelle zu Boeings modernisiertem Mittelstreckenjet 737 Max, für den seit März nach zwei tödlichen Abstürzen ein weltweites Flugverbot gelte. Der US-Konzern habe die "Max" entwickelt, nachdem ihm Airbus mit der "neo" reihenweise Airlines aus seiner Heimat als Kunden abspenstig zu machen gedroht habe. Spirit Airlines sei allerdings schon bisher großer Airbus-Kunde.Der Rivale Boeing habe derzeit gleich mit mehreren Baustellen zu kämpfen: Dem anhaltenden Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max, der dem Konzern im dritten Quartal einen ordentlichen Gewinneinbruch beschert habe. Zudem drossele der Konzern ab Ende 2020 vorläufig die Produktion seines Großraumjets 787 "Dreamliner". Und auch die erste Auslieferung des modernisierten Großraumjets 777X sei nach technischen Problemen jetzt auf Anfang des Jahres 2021 verschoben worden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt weiterhin, mit einem Stopp bei 98,00 Euro bei der Airbus-Aktie an Bord zu bleiben. (Analyse vom 24.10.2019)Mit Material von dpa-AFX