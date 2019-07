XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

129,98 EUR +0,60% (16.07.2019, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

130,00 EUR +0,12% (16.07.2019, 12:50)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (16.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Airbus-Aktie setze ihren Lauf fort und klettere von einem Hoch zum anderen. Mittlerweile sei der Börsenwert des deutsch-französischen Flugzeugbauers erstmals in der Firmengeschichte auf 100 Mrd. Euro gestiegen. Das Ende der Fahnenstange müsse aber damit noch längst nicht erreicht sein: Der US-Erzrivale Boeing komme auf 180 Mrd. Euro.Die außergewöhnlich starke Marktstellung, die über Jahre hinweg prall gefüllten Auftragsbücher und die guten Perspektiven würden weiterhin für die Airbus-Aktie sprechen. Im Vergleich zur deutlich riskanteren Boeing-Aktie wäre ein deutlicher Bewertungsaufschlag derzeit absolut gerechtfertigt. Das Chartbild bleibe stark, auch wenn es natürlich über kurz oder lang auch wieder deutlichere Korrekturphasen geben werde. Der Stopp sollte bei 98 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Airbus-Aktie: