Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

137,00 EUR -0,67% (12.02.2020, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

136,90 EUR -1,01% (12.02.2020, 10:41)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Probleme für den unter der Krise rund um den Unglücksjet 737 Max leidenden US-Luftfahrtriesen Boeing würden nicht abreißen. Im Januar habe die Verkehrsflugzeugsparte des Konzerns laut Mitteilung vom Dienstag keine einzige neue Bestellung verbucht. Der europäische Erzrivale Airbus habe derweil 274 Aufträge für neue Verkehrsjets erhalten und ziehe somit immer weiter davon. Bei Boeing habe es zu Jahresbeginn auch mit den Auslieferungen mau ausgesehen - es seien nur 13 Flugzeuge an Kunden übergeben worden, darunter sechs 787 Dreamliner.Derweil laufebei Airbus auch die Endmontage in seinem Werk in China trotz der Coronavirus-Epidemie schrittweise wieder an. Die chinesischen Behörden hätten dem Unternehmen die entsprechenden Genehmigungen für das Werk in Tianjin erteilt, habe Airbus am Dienstag in Toulouse mitgeteilt. Dabei würden alle geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften erfüllt. Dies habe weiterhin höchste Priorität.Die Airbus-Aktie habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Nun gelte es, das Rekordhoch bei 139,40 Euro nach oben zu durchbrechen - mittlerweile fehle nur noch knapp ein Euro. "Der Aktionär" bleibe optimistisch und empfehle die Gewinne mit einem Stopp bei 106 Euro weiter laufen zu lassen. Gelinge der Ausbruch nach oben, würde ein neues Kaufsignal generiert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: