ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (25.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus am heutigen Mittwoch mit einem deutlichen Plus gestartet sei, sei mittlerweile davon nicht mehr allzu viel übrig. Am Nachmittag notiere die Aktie im Xetra-Handel gut zwei Prozent im Plus bei 57,04 Euro. Zuletzt hätten sich bereits einige Analysten positiv geäußert, doch Goldman Sachs habe nun mit einem unglaublichen Kursziel überrascht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Airbus nach der Bekanntgabe diverser Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise von 139 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Damit verschaffe sich der Konzern etwas mehr finanzielle Flexibilität, so Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe Airbus ebenfalls mit "buy" bewertet. Das Kursziel sehe das Haus aber deutlich niedriger bei 77 Euro. Der Flugzeugbauer dürfte wegen der Corona-Krise im laufenden Jahr deutlich weniger Maschinen ausliefern als im Vorjahr, gehe aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Im Jahr 2022 sollte sich die Zahl der Auslieferungen jedoch wieder in etwa auf dem Vorkrisen-Niveau bewegen.Die britische Investmentbank Barclays habe zuletzt das Kursziel für Airbus von 144 auf 69 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Angesichts der erwartet substanziellen Produktionsrückgänge in den kommenden Jahren habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für den Luftfahrtkonzern der Jahre 2020 bis 2022 deutlich reduziert, so Analystin Milene Kerner am Dienstag. Kerner rechne für den Zeitraum 2020 bis 2023 mit bis zu 30 Prozent weniger Flugzeugauslieferungen wegen der Folgen der Corona-Krise als bisher von ihr erwartet.Risikobereite Anleger können darüber nachdenken, eine erst kleine Position aufzubauen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Der Gesamtmarkt bleibe aber extrem risikobehaftet - das sollte man einkalkulieren. (Analyse vom 25.03.2020)Mit Material von dpa-AFX