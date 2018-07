XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

105,14 EUR -0,87% (25.07.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

105,18 EUR -0,85% (25.07.2018, 15:46)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (25.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktie: Vorteilhafter Mix, aber noch viel Arbeit bis Ende des Jahres - AktienanalyseAirbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist weltweit einer der zwei größten zivilen und militärischen Flugzeughersteller, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Bereich Verteidigung und Raumfahrt sei die Gruppe der führende europäische Anbieter. Bei zivilen Hubschraubern sei Airbus der weltweit größte Hersteller. Mit einem Auftragsbestand von ca. 1.000 Mrd. EUR habe Airbus mit die höchste Visibilität innerhalb des Industriesektors.Der Jahresauftakt sei durch eine verzögerte Turbinenlieferung seitens der Motorenhersteller geprägt worden. Somit hätten sich die Flugzeugauslieferungen für Airbus verringert. Die entsprechenden Geared Turbo Fan (GTF)-Triebwerke würden seit Mitte April aber wieder wie geplant zum Einbau zur Verfügung gestellt.Nach schwachem Jahresstart würden die Analysten für Q2 eine deutliche Verbesserung erwarten. Diese resultiere hauptsächlich aus einem vorteilhafteren Mix bei Airbus Commercial (Verzögerungen durch zugelieferte GTF Triebwerke würden wieder aufgeholt, was mehr A320neo Auslieferungen mit höheren Margen bedeute, mehr A350 würden die Anlaufverluste reduzieren). Zusätzlich unterstütze die Währung. (Analyse vom 23.07.2018)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: