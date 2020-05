DER AKTIONÄR habe in der jüngsten Schwächeperiode mutigen Anlegern empfohlen, das sehr niedrige Kursniveau zum Aufbau erster Positionen bei der Airbus-Aktie zu nutzen. Sie sollten dabei bleiben und ihre Position mit einem Stopp knapp unterhalb des Korrekturtiefs bei 47,70 Euro absichern, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Alle anderen sollten besser mit Käufen noch abwarten. (Analyse vom 28.05.2020)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (28.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Obwohl die Corona-Beschränkungen gelockert würden und auch die Reisetätigkeit ganz allmählich wieder zunehme, werde es Jahre dauern bis Flugzeugbauer wie Airbus wieder zählbare Erfolge verbuchen würden. Zunächst würden viele Fluggesellschaften noch ihre Bestellungen kürzen. Nun würden Billigflieger easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1) und Turkish Airlines für lange Gesichter bei Airbus sorgen.Der britische Billigflieger easyJet wolle seine Flugzeugflotte bis Ende des Geschäftsjahres 2021 auf 302 Maschinen schrumpfen. Zuletzt habe die Airline im März nach eigenen Angaben über 337 Flugzeuge verfügt und habe ihre Flotte eigentlich weiter ausbauen wolle.Doch nun habe sich easyJet mit Airbus geeinigt, weitere bestellte Maschinen erst später abzunehmen als geplant. Die Briten würden davon ausgehen, dass das Flugangebot im vierten Geschäftsquartal (per 30. September), das die für Fluggesellschaften wichtigen Sommermonate umfasse, voraussichtlich um 70 Prozent geringer ausfallen werde als ein Jahr zuvor.Auch Turkish Airlines überlege, bestellte Airbus-Flieger erst später abzunehmen. Der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft, Ilker Ayci, habe in einem Interview mit der türkischen Zeitung "Hurriyet" gesagt, dass die Auswirkungen des Coronavirus bis zu fünf Jahre andauern könnten. Die Fluggesellschaft sei in Gesprächen, die Lieferung von fertigen Airbus A350-900 anzunehmen, den Rest der Bestellung von 25 Flugzeugen aber zu verzögern. Ähnlich habe sich Ayci zur Abnahme von Boeing Dreamlinern geäußert.Aus charttechnischer Sicht habe das Papier des Flugzeugbauers eine Widerstandszone erreicht, die zwischen 63 und 65 Euro verlaufe. Erst eine nachhaltige Überwindung dürfte den Kurs wieder Richtung 75 Euro treiben. Wahrscheinlicher sei, dass die Airbus-Aktie kurzfristig in der Schiebezone auf niedrigem Niveau schwanke.Möglich, dass zumindest heute eine positive Nachricht aus Nordamerika dem Airbus-Kurs helfe. Wie "Aerotelegraph" melde, sei Air Canada wohl an der reichweitenstarken Version A321 LR interessiert. Für Kurz- und Mittelstrecken habe Air Canada bereits fünf Airbus A220-300, 13 A319-100 und 37 A320-200 sowie 15 Airbus A321-200 in seiner Flotte.Die A321 LR könnten dann von Air Transat geleast werden, die derzeit von Air Canada übernommen werde. Die EU unterziehe den Deal gerade einer vertieften Prüfung. Air Transat wolle insgesamt 15 der Flieger leasen und damit Transatlantik-Strecken bedienen. Beschlossen sei ein Airbus-Auftrag indes noch nicht.Erst wenn der Flugverkehr wieder anziehe und die Fluggesellschaften absehen könnten, wie viele Flieger sie in welchem Zeitraum benötigen würden, dürften die brachliegenden Kurse von Airbus wieder nennenswert steigen.