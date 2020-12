NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

130,00 USD -6,64% (14.12.2020, 22:00)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie Deutschland:

6Z1



NASDAQ Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als IPO sei die Airbnb-Aktie mit einem Monter-Start aus ihren Gattern rausgekommen. Der Aktienprofi spreche von zu viel Hype. Der Wert sei für ihn viel zu teuer. Insgesamt bilde die Situation jetzt nach Ansicht vieler Analysten nicht mehr die Realität ab. Auch mit viel gutem Willen könne man da kein Kurssteigerungspotenzial kurzfristig mehr erkennen. Deshalb sei es gestern für die Airbnb-Aktie nach unten gegangen. Airbnb ist um die 70 Mrd. USD bewertet und das Unternehmen muss erst mal reinwachsen, wenn man sich die Umsatzzahlen für die vergangenen Monate anschaut, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:103,62 EUR -3,16% (15.12.2020, 10:30)