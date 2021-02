NASDAQ-Aktienkurs Airbnb-Aktie:

190,06 USD +4,39% (26.02.2021, 16:20)



ISIN Airbnb-Aktie:

US0090661010



WKN Airbnb-Aktie:

A2QG35



Ticker-Symbol Airbnb-Aktie Deutschland:

6Z1



NASDAQ Ticker-Symbol Airbnb-Aktie:

ABNB



Kurzprofil Airbnb:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (26.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Airbnb habe man das erste Quartal nach dem Börsengang hinter sich. Man habe einen Riesen-Verlust von 3 Mrd. USD ausgewiesen. Das seien die Kosten für den Börsengang gewesen. Verglichen mit dem Vorjahreswert habe es nur noch ein Umsatzminus von 22% auf 859 Millionen USD gegeben. Auch wenn das Unternehmen gar nicht so pessimistisch auf das neue Jahr schaue, seien die Anleger momentan nicht so begeistert. Die Airbnb-Aktie sei vorbörslich schwächer gewesen. Hier bestehe die Idee, dass die Verluste irgendwann zum Problem werden könnten. Auf der anderen Seite: Wenn es mit dem Reisen wieder losgeht, dürfte Airbnb vorne mit dabei sein, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbnb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Airbnb-Aktie:159,98 EUR +7,11% (26.02.2021, 16:35)