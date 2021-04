Börsenplätze Airbnb-Aktie:



Kurzprofil Airbnb:



Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) bietet Reisenden eine Ferienwohnungsplattform an. Über das Online-Portal können private und professionelle Vermieter ihre Zimmer, Wohnungen und Hotels o. a. weltweit zur Verfügung stellen. Darüber hinaus finden Touristen auf Airbnb auch von Vermietern zusammengestellte Aktivitäten und Entdeckungen. (18.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbnb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Airbnb Inc. (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) unter die Lupe.Airbnb blicke nach dem katastrophalen Corona-Jahr 2020 optimistisch nach vorn. Es könnte sogar ein Luxusproblem auf den Appartement-Vermittler zukommen. Die Nachfrage werde laut CEO Brian Chesky das aktuelle Angebot übersteigen. "Airbnb wird Millionen neuer Gastgeber rekrutieren müssen, um alle Gäste unterzubringen, wenn die Reisetätigkeit nach der Pandemie wieder zunimmt", habe Chesky gegenüber CNBC gesagt. Die Home-Sharing-Plattform habe aktuell 4 Mio. Hosts (Gastgeber)."Wir werden wohl einen Reiseaufschwung erleben, der anders ist als alles, was wir je gesehen haben", habe Chesky gesagt. Man arbeite hart daran, mehr Gastgeber auf die Plattform zu bekommen.Die Reisebranche werde zusehends optimistischer, da sich mehr Amerikaner impfen lassen und staatliche Beschränkungen nachlassen würden. Airbnb sei aber darauf angewiesen, dass Menschen ihre Häuser für Gäste öffnen würden. Hierfür müsse das US-Unternehmen eine Vielzahl neuer Vermieter gewinnen.Trotz des skizzierten Luxusproblems - die Airbnb-Aktie sei nach wie vor viel zu teuer und stehe deshalb nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Anleger sollten die Airbnb-Aktie besser meiden. Allenfalls erfahrene Trader könnten auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link