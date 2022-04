Euronext Paris-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:

161,56 EUR +0,26% (25.10.2022, 13:00)



ISIN Air Liquide-Aktie:

FR0000120073



WKN Air Liquide-Aktie:

850133



Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIL



Euronext - Paris Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AI



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Air Liquide-Aktie:

AIQUF



Kurzprofil Air Liquide S.A.:



Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) ist ein international präsenter Hersteller von Industriegasen und flüssigen Gasen für Anwendungen in der Medizin. Die Gase werden in der Öl- und Stahlverarbeitung, in der Papier- und Glasherstellung sowie im Gesundheitswesen sowie der Halbleiter- und der Photovoltaikindustrie verwendet. Air Liquide versorgt seine Kunden teilweise mit eigens installierten und gewarteten Pipelines und stellt darüber hinaus Antriebsgase für die Raumfahrt zur Verfügung. (27.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Liquide-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Herstellers von Industriegasen Air Liquide S.A. (ISIN: FR0000120073, WKN: 850133, Ticker-Symbol: AIL, EN Paris: AI, Nasdaq OTC-Symbol: AIQUF) unter die Lupe.Der französische Konzern habe heute überzeugende Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Starke Marktstellung ermogliche den Gasekonzern hohe Margen zu erzielen. In den kommenden Monaten könnte sich Air Liquide zudem als Inflationsgewinner entpuppen. Sollte der Aktie der Sprung über das bisherige Allzeithoch bei 164,50 Euro gelingen, dann hätte sie auf Sicht der nächsten Wochen Luft bis in den Bereich von 172/173 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2022)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Air Liquide-Aktie:161,34 EUR +0,88% (25.10.2022, 13:05)