Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

16,94 EUR +4,73% (08.11.2017, 13:01)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (08.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Die Q3-Zahlen (pro-forma-Basis) hätten beim Umsatz im Rahmen der Erwartungen (15,12 (Vj.: 15,28) Mrd. Euro) gelegen und diese auf der Ergebnisebene (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: 595 (Vj.: 542) Mio. Euro) übertroffen. Hervorzuheben sei hierbei insbesondere die stärkere Entwicklung in der wichtigsten Region Nordamerika, wo das Unternehmen u.a. in den USA Marktanteile habe hinzugewinnen und Preiserhöhungen durchführen können. Es gehe für 2017 jetzt von höheren Synergieeinsparungen aus (250 (alt: 220) Mio. Euro) und habe den Ausblick für die bereinigte operative Marge (rund 3,9%) bestätigt. Ferner habe es für 2018 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Mrd. Euro (rund 10% am Grundkapital) angekündigt, worauf das Wertpapier mit einem Kursanstieg reagiert habe.Die Analystin erachte die laufenden sowie in Aussicht gestellten Aktienrückkäufe als wertsteigernd und werte das starke Online-Wachstum positiv. Trotzdem begrenze das sehr wettbewerbsintensive Marktumfeld das Aufwärtspotenzial. Sie habe seine EPS-Prognosen angepasst (2017e: 1,13 (alt: 1,31) Euro; 2018e: 1,28 (alt: 1,31) Euro).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, hat ihr "halten"-Votum für die Ahold Delhaize-Aktie bei einem neuen Kursziel von 18,00 (alt: 16,00) Euro bestätigt. (Analyse vom 08.11.2017)Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:16,97 EUR +4,91% (08.11.2017, 12:26)