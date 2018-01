Weitere Suchergebnisse zu "Sojabohnen CBOT Rolling":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Sojabohnenmarkt bestimmt derzeit das Wetter in Südamerika das Geschehen, so die Analysten der Commerzbank.



In Brasilien sei die Witterung bisher positiv und begünstige Prognosen einer hohen Sojabohnenernte 2017/18. Die Teilnehmer einer Reuters-Umfrage würden sie im Durchschnitt auf 110,2 Mio. Tonnen schätzen. Dies wäre nach der Rekordernte des Vorjahres die zweitgrößte jemals geerntete Menge. In Argentinien dagegen sei es noch immer zu trocken. Dies habe bereits in einigen Gegenden dazu geführt, dass die geplante Fläche nicht vollständig habe bestellt werden können. Der Sojabohnenpreis in Chicago sei daraufhin in den letzten Tagen etwas gestiegen. Nun allerdings seien für Mitte der Woche Regenfälle angekündigt. Gemeinsam mit schlechter als erwarteten US-Sojabohnenexporten in der Vorwoche drücke dies am Morgen auf den Preis.



Die EU-Kommission habe ihre Prognose für die EU-Weichweizenexporte 2017/18 um 1 Mio. Tonnen auf 26 Mio. Tonnen reduziert. Zum Teil dürfte dies eine Folge der um eine halbe Mio. Tonnen niedriger angesetzten Ernte sein. Vor allem aber dürfte die Kommission damit auf die enttäuschenden Exportzahlen im bisherigen Saisonverlauf reagiert haben. Noch immer lägen die kumulierten Weichweizenexporte mit 10,6 Mio. Tonnen 20% unter der Vorjahresmenge zur gleichen Zeit. Der starke Euro belaste die Exportchancen ebenso wie das hohe Angebot aus der Schwarzmeerregion und hier besonders aus Russland. Dort sei zuletzt eine Rekordernte von 83 Mio. Tonnen eingebracht worden. (08.01.2018/ac/a/m)