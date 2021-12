NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%-ige Beteiligung hält. (15.12.2021/ac/a/n)



Die Agnico-Eagle Mines-Aktie habe in den letzten schwachen Tagen etwas gezuckt. Bei dem schwachen Chart sei das aber nicht viel mehr als nur eine Momentaufnahme. Mit der Fusion mit Kirkland Lake Gold sei das Papier völlig unnötig nach unten durchgereicht worden. Fundamental betrachtet sei die Agnico-Eagle Mines-Aktie aber derzeit viel zu billig, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.12.2021)