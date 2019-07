Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

45,58 Euro -0,16% (09.07.2019, 14:17)



NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 51,18 +/- 0,00% (09.07.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



NYSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält. (09.07.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von Analyst John Bridges von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst John Bridges vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) weiterhin zu einer Übergewichtung.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor nehmen die Analysten von J.P. Morgan Securities eine Aktualisierung der Bewertungsmodelle vor.Analyst John Bridges hebt das Kursziel für die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. von 50,00 auf 52,00 USD an und bezeichnet den Titel als einen der Top Picks.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von J.P. Morgan Securities den Titel unverändert mit "overweight" ein.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Berlin-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:45,55 Euro -1,11% (09.07.2019, 13:56)