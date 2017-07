NYSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 45,92 +0,00% (25.07.2017, 14:53, vorbörslich)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



NYSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



(25.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Montreal (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Michael Parkin von National Bank Financial:In einer Aktienanalyse äußert Analyst Michael Parkin vom Investmenthaus National Bank Financial in Bezug auf die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses.Agnico-Eagle Mines Ltd. könne auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, wonach das Management die Produktionsplanungen Jahr für Jahr übertroffen habe. Die Analysten von National Bank Financial sind der Ansicht, dass das Unternehmen gut aufgestellt sei um diesen positiven Trend fortzusetzen.Agnico-Eagle Mines habe sich zudem im Hinblick auf Übernahmen immer vorsichtig gezeigt. Selten sei für einen Deal mehr als 5% der Marktkapitalisierung gezahlt worden. Analyst Michael Parkin hält insofern die M&A-Risike für relativ gering.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von National Bank Financial den Titel mit "outperform" ein.Stuttgart-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:39,08 Euro -0,96% (25.07.2017, 14:33)Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:39,45 Euro +0,01% (25.07.2017, 13:59)