Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse von Analystin Anita Soni von der Credit Suisse:Anita Soni, Analystin bei der Credit Suisse, äußert hinsichtlich den Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, NYSE-Symbol: AEM) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten der Credit Suisse passen ihr Bewertungsmodell für die Aktien von Agnico-Eagle Mines an höhere operative Kosten bei allen Assets an.Das Unternehmen habe in der Vergangenheit oftmals konservativ geplant. In den letzten fünf Jahren sei die Produktion im Durchschnitt rund 8% höher ausgefallen als in Aussicht gestellt. Das Management habe im Verlauf der Telefonkonferenz nochmals diesen Aspekt betont, wonach Planungen oftmals übertroffen worden seien.In ihrer Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Credit Suisse das Votum "outperform" ein, reduzieren aber das Kursziel von 62,00 auf 60,50 USD.