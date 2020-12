Börsenplätze Agilyx-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Agilyx-Aktie:

2,715 EUR +17,53% (09.12.2020, 10:17)



Oslo Stock Exchange Merkur Market-Aktienkurs Agilyx-Aktie:

24,54 NOK -3,00% (08.12.2020, 16:25)



ISIN Agilyx-Aktie:

NO0010872468



WKN Agilyx-Aktie:

A2QD56



Ticker-Symbol Agilyx-Aktie:

5NQ



Kurzprofil Agilyx:



Agilyx (ISIN: NO0010872468, WKN: A2QD56, Ticker-Symbol: 5NQ) ist ein Pionier bei der chemischen Rückführung schwer zu recycelnder Kunststoffströme nach dem Gebrauch in eine Vielzahl von Produkten, darunter zirkuläre Neuware wie Kunststoffe, chemische Zwischenprodukte und Kraftstoffe. In den letzten 16 Jahren hat Agilyx durch umfangreiche Forschungs- und Handelsaktivitäten führende Industrietechnologien und Know-how entwickelt, um Kunststoff zu einer echten kreisförmigen Ressource zu machen. Am 30. September 2020 wurde Agilyx AS unter dem Tickersymbol AGLX-OL am Merkur Market notiert, einer multilateralen Handelsfazilität der Osloer Börse. Die Agilyx-Aktie wird an den Börsen München, Stuttgart, Berlin, Tradegate und Baader Bank gehandelt. (09.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Agilyx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Agilyx (ISIN: NO0010872468, WKN: A2QD56, Ticker-Symbol: 5NQ) unter die Lupe.In der Corona-Krise rücke der Kampf gegen die globale Plastikverschmutzung etwas in den Hintergrund. Allerdings würden Unternehmen wie Agilyx unter Hochdruck daran arbeiten, das Problem mit innovativen Technologien in den Griff zu bekommen. Die Gesellschaft arbeite fortan auch mit der australischen A.Eon Holdings Pty Ltd zusammen.Die beiden Unternehmen hätten dem Vernehmen nach eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) zur Evaluierung des Baus einer Kunststoff-Energieanlage im kommerziellen Maßstab mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag unter Verwendung der Agilyx-Technologie geschlossen.Diese Ankündigung sei ein weiterer Fortschritt im Hinblick auf das Ziel von Agilyx, bis Ende 2020 insgesamt 260 Tonnen pro Tag an Projekten in der Entwicklung zu erreichen. Die Anlage solle sich im australischen Melbourne befinden und gemischte Kunststoffabfälle mit Hilfe der Agilyx-eigenen fortschrittlichen Kunststoff-Recyclingtechnologie in Agilyx Synthetic Crude Oil ("ASCO") umwandeln.Agilyx sei ein äußerst interessanter Player im Bereich des chemischen Recycling. Die Aktie springe nach der heutigen Meldung rund zehn Prozent an. Auf dem aktuellen Niveau können risikobewusste Anleger eine Position in der Agilyx-Aktie eingehen und den Stopp bei 2 Euro setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link