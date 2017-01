Laut den WTO-Daten gehören große Schwellen- und Entwicklungsländer zu den am stärksten von Belastungen durch fossile Energieimporte Betroffenen. So müssen Indien und Pakistan jeweils rund ein Fünftel ihrer gesamten Netto-Importausgaben für fossile Energien aufwenden. In Indien mussten für diese Einfuhren nach Abzug von Exporten 2015 insgesamt 72 Milliarden Dollar bezahlt werden. Das war weit mehr als doppelt so viel wie etwa im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur Verfügung stand: Laut Weltbank-Angaben erreichten die Gesundheitsausgaben Indiens 2014 rund 29 Milliarden Dollar. Noch stärker ist die Belastung durch die Importe fossiler Energien im benachbarten Pakistan, wo diese wertmäßig 22 Prozent an den Gesamteinfuhren beanspruchen.



China als Exportweltmeister musste 2015 trotz stark gefallener Ölpreise immer noch mehr als ein Zehntel seiner Importausgaben für fossile Energieträger aufwenden - ungeachtet der Ausbeutung eigener Vorkommen. Der Netto-Wert aller nach China importierten fossilen Brennstoffe betrug 2015 rund 170 Mrd. Dollar (154 Mrd. Euro). Der Energiehunger des Landes belastet damit nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch die Handelsbilanz.



Deutschland kostete der Import fossiler Brennstoffe 2015 knapp 60 Milliarden Euro, das waren wertmäßig rund 6 Prozent der Gesamteinfuhren. Trotz des Ausbaus der Erneuerbaren Energien am Strommarkt liegt die Abhängigkeit Deutschlands von Energieimporten konstant bei 70 Prozent. "Nur wenn wir den Anteil Erneuerbarer Energien auch im Wärme- und Verkehrsbereich konsequent ausweiten, werden wir uns von den wirtschaftlichen und ökologischen Belastungen der fossilen Energien lösen können", betont Vohrer. Denn in diesen Bereichen wird das Gros der fossilen Importe verwendet. Angesichts der aktuell wieder steigenden Ölpreise rechnet Vohrer mit künftig noch deutlich höheren Importkosten für Öl und Gas. (25.01.2017/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Trotz anhaltend niedriger Preise für fossile Energien an den internationalen Märkten beanspruchen die Einfuhren von Mineralöl, Erdgas und Kohle weiterhin erhebliche Anteile an den Importausgaben vieler Staaten, so die Agentur für Erneuerbare Energien in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das gilt für große Schwellen- und Entwicklungsländer ebenso wie für viele Industriestaaten. Wie aus aktuellen Daten der Welthandelsorganisation (WTO) hervorgeht, erreichten im Jahr 2015 die weltweiten Importkosten für Brennstoffe rd. 1,9 Billionen Dollar (1,7 Billionen Euro). "Der Energiehunger reißt ein Loch in die Haushalte vieler Staaten. Hingegen würde ein forcierter Umstieg auf Erneuerbare Energien benötigte Mittel für dringend notwendige Investitionen freisetzen", erklärt der Geschäftsführer der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), Philipp Vohrer.