Im Online-Handel haben Verbraucher verschiedene Möglichkeiten, um ihre Einkäufe zu bezahlen. Bildquelle: PhotoMIX-Company / Pixabay

Online-Casinos mit Klarna

Afterpay: Wie funktioniert das überhaupt?

Zwar sind Bezahlungen via Afterpay in Online-Casinos noch keine gängige Praxis, dennoch funktioniert der Zahlungsdienst ähnlich wie Klarna. Online-Einkäufe können wie gewohnt getätigt werden und erlauben mit Afterpay drei unterschiedliche Bezahlvarianten: Kauf auf Rechnung, per Lastschrift oder per Ratenzahlung. Sobald man seine Wahl getroffen hat, erfolgt der herkömmliche Versand der Ware und man bekommt eine entsprechende Afterpay-Rechnung per Mail zugesandt. Diese enthält eine Auflistung der gekauften Artikel sowie alle nötigen Zahlungsinformationen. Konkret bezahlt hat man bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Hier liegt eine der Stärken des Zahlungsdienstleisters. Die bestellte Ware kann ganz in Ruhe in den eigenen vier Wände betrachtet werden. Bezahlt wird letztlich nur das, was man auch behalten möchte. Retournierte Ware muss logischerweise nicht beglichen werden.



Ratenzahlung als Aushängeschild

Bis hier hin klingt Afterpay nicht bahnbrechend, da auch Klarna und andere Zahlungsdienstleister Bezahlungen nach Erhalt der Ware anbieten. Das wahre Aushängeschild ist viel mehr das Konzept hinter der Ratenzahlung. Im Kern erlaubt Afterpay die Kaufabwicklung über vier Ratenzahlungen. Dafür muss man als Kunde die App des Unternehmens herunterladen und ein kostenloses Konto einrichten. Händler können sich zudem in Afterpay integrieren, um ihren Kunden den Geldtransfer über den Bezahldienst anzubieten. Die vierteilige Ratenzahlung ist für Einkäufe ab einem Warenwert von 35 Euro möglich. Zinsen fallen dabei nicht an. Lediglich eine Anzahlung von 25 Prozent muss geleistet werden. Nach Eingang der Zahlung gehört einem der Artikel sofort - ganz genau wie im stationären Handel. Die restliche Summe wird in Raten abbezahlt, wodurch eine Aufteilung der finanziellen Last entsteht.



Maximale Zahlungsflexibilität

Durch das Ratensystem eignet sich Afterpay ideal für größere Anschaffungen, deren Summen im Normalfall nicht in einem Rutsch gestemmt werden können. Als Verbraucher kommt man so in den Genuss maximaler Zahlungsflexibilität, da Einkäufe über einen überschaubaren Zahlungsplan abgestottert werden können. Letztlich kann man so besser mit der eigenen Finanzsituation haushalten. Dabei fungiert Afterpay als Vermittler zwischen Einzelhändlern und Kunden. Der Zahlungsdienst leiht dem jeweiligen Händler Geld und der Kunde zahlt es zurück.



Afterpay: Was sind die Vorteile?

Eine der größten Stärken von Afterpay ist die nahtlose Integration in Online-Shops. Wählt man den Dienst als Zahlungsvariante aus, übernimmt dieser alle weiteren Schritte im Bezahlprozess. Wer will, kann den Bezahldienst sogar als favorisierte Methode auswählen. Dadurch werden alle künftigen Bestellungen automatisch mit nur einem Klick bearbeitet.



Ein weiterer Vorteil ist die sofortige Genehmigung, die ohne Bonitätsprüfung auskommt. Die Kontoerstellung geht dadurch leicht von der Hand und stellt keine große Herausforderung dar. Daher müssen nur folgende Angaben gemacht werden:



Benutzername & Passwort

Kontaktnummer

Bestätigungscode

Vorname

Geburtsdatum (mind. 18 Jahre alt)

Bankdaten

Afterpay hat sich als herausstechendes Benefit die völlig kostenlose Nutzung des Zahlungsservice auf die Fahne geschrieben. Mit der App können Kleidung, Kosmetik, Möbel und auch ausgefallenere Dinge wie ein Flug bezahlt werden - wahlweise auch per vierteiliger Ratenzahlung. Finanzieller Mehraufwand durch etwaige Zinsen gehören dabei nicht zum Geschäftsmodell. Bei verspäteter Rückzahlung gilt jedoch eine Ausnahme. Dann fällt eine Gebühr von acht US-Dollar an. Im Vergleich mit dem Zinssatz von Kreditunternehmen ist dieser Wert jedoch relativ harmlos, da Zahlungen per Kreditkarte gerne Zinsen bis zu 20 Prozent veranschlagen.



Afterpay: Noch keine Konkurrenz für Klarna

Auch wenn Afterpay konzeptionell gewisse Ähnlichkeiten mit Klarna aufweist, sind Aufbau, Kerngeschäft und Reichweite nicht vergleichbar. In diesen Bereichen lassen sich die beiden Bezahldienste ganz klar voneinander differenzieren. Zudem ist Klarna bereits in der Branche etabliert. Das zeigt nicht zuletzt die Popularität und Akzeptanz im wachsenden Online-Segment der Glücksspielindustrie. Nichtsdestotrotz kann nicht vorausgesagt werden, wie sich Afterpay als nomineller Herausforderer in der Zukunft entwickeln wird. Ein erneuter Vergleich zum richtigen Zeitpunkt wäre daher ein denkbares Szenario. (25.03.2021/ac/a/a)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Das Unternehmenwurde erst 2014 gegründet und blickt entsprechend auf eine noch sehr junge Firmengeschichte zurück. Dennoch konnte der Bezahldienst innerhalb kürzester Zeit ein enormes Wachstum verbuchen und erfährt seit geraumer Zeit einen riesigen Hype. Auch wenn der Boom des Online-Handels nicht ganz unbeteiligt an der Entwicklung ist, überzeugtviele Verbraucher mit seinem Konzept. Dieses erinnert dabei stark an den etablierten Branchenakteur., der ebenfalls Bezahlung nach Eingang der Ware ermöglicht. Beide Unternehmen setzen dabei auf viele unterschiedliche Partnershops und wickeln die jeweiligen Transaktionen via App oder Online-Plattform ab. Allerdings hatdem Herausforderer noch einige Dinge voraus - etwa Dienstleistungen. So hat sicheher darauf spezialisiert, in großen Wirtschaftszweigen wie der Modebranche zu agieren, wohingegenauch Zahlung in abwegigeren Dienstleistungssektoren ermöglicht. Hier ist z.B. die Glücksspielindustrie zu nennen, die speziell im Internet ein enormes Wachstum zu verbuchen hat.Im digitalen Raum des Internets wird viel Geld mit persönlichen Daten erwirtschaftet. Aus diesem Grund sind Informationen über die eigene Person heutzutage sehr wertvoll und haben es verdient, vor Missbrauch geschützt zu werden. Das gilt auch in einer Unterhaltungsbranche wie dem Glücksspiel, in der es letztlich um Spiele und Gewinne mit echtem Geld geht. Ein- und Auszahlungen in Online-Casinos können über viele unterschiedliche Zahlungsdienstleister vorgenommen werden. Nicht wenige davon benötigen jedoch persönliche Daten.verfolgt hier einen anderen Ansatz.Einzahlungen auf das eigene Konto erfolgen in Klarna-Online-Casinos per Sofortüberweisung - die besten Anbieter findet man hier . Der Zahlungsprozess benötigt keine Kartennummer, kein Nutzerkonto und es werden auch keine persönlichen Daten abgespeichert. Man muss lediglich die Zugangsdaten für das eigene Online-Banking parat haben. Im entsprechenden Internet-Casino wählt man im Kassenbereichals Zahlungsmittel aus und gibt den Wunschbetrag an. Im Anschluss kann die eigene Bank mit BIC, BLZ oder dem Namen angegeben werden. Schon landet der ausgewählte Geldbetrag auf dem Spielkonto.