Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EU plant 150 Mrd. Euro an öffentlichen und privaten Investitionen in Afrika, so die Analysten der Helaba.



Bei Handel und Investitionen in Afrika liege EU noch vor China. Kurzfristig stehe die wirtschaftliche und gesundheitliche Bewältigung der Pandemie im Vordergrund (Schuldenrestrukturierung, Impfstoff und Impftechnologie). (22.02.2022/ac/a/m)



