NASDAQ-Aktienkurs Affirm-Aktie:

22,86 EUR +26,72% (13.05.2022, 16:18)



ISIN Affirm-Aktie:

US00827B1061



WKN Affirm-Aktie:

A2QL1G



Ticker-Symbol Affirm-Aktie:

78P



NASDAQ-Symbol Affirm-Aktie:

AFRM



Kurzprofil Affirm Holdings Inc.:



Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) mit Sitz in San Fransisco im US-Bundesstaat Kalifornien bietet eine Plattform für digitalen und mobilen Handel. Das technologiegestützte Zahlungsnetzwerk des Unternehmens und seine Partnerschaft mit einer Bank ermöglicht es Verbrauchern, einen Kauf im Laufe der Zeit zu bezahlen. (13.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Affirm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Affirm Holdings Inc. (ISIN: US00827B1061, WKN: A2QL1G, Ticker-Symbol: 78P, NASDAQ-Ticker-Symbol: AFRM) unter die Lupe.Der elektronische Einzelhandel leide derzeit unter der schwächelnden Konjunktur, Inflation und andauernden Lieferketten-Problemen. Daher seien die Aktien von den großen Playern wie Amazon.com, eBay und Co massiv abgestraft worden. Umso mehr überrasche es, dass mit Affirm nun ein im E-Commerce tätiger Zahlungsdienstleister bärenstarke Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres präsentiert und die Prognose für das letzte Jahresviertel angehoben habe.Die Affirm-Aktie lege am Freitag kräftig zu. Das Unternehmen habe sehr starke Geschäftszahlen vorgelegt, deutliche Fortschritte bei der Profitabilität gemacht und überraschend seine Prognose angehoben. Das stimme für die Zukunft von Affirm und die gesamte E-Commerce-Branche positiv. Die Affirm-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2022)Börsenplätze Affirm-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Affirm-Aktie:21,20 EUR +21,84% (13.05.2022, 16:32)