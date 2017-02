Magdeburg (www.aktiencheck.de) - Eine Kommission unter der Leitung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), hat im Auftrag der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung ein Leitbild für die deutsche Einwanderungsgesellschaft erarbeitet, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Demnach sollen dauerhaft in Deutschland lebende Ausländer das Stimmrecht bei Kommunalwahlen und Volksabstimmungen haben, die deutsche Staatsbürgerschaft leichter erreichen können sowie die Möglichkeit zur doppelten Staatsbürgerschaft haben. Hierdurch soll angeblich die Integration von Ausländern gefördert werden. Zudem sieht das Leitbild vor, Zielquoten in Unternehmen einzuführen, um zu Anstellungen von Menschen mit "Migrationsgeschichte" zu ermuntern. Hierzu erklärte André Poggenburg, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt:



"Es ist unverantwortlich, wie die SPD versucht, angesichts ihres immer schlechteren Standes im deutschen Volk, neue Wähler zu erfinden. Das Leitbild der von Aydan Özoguz geleiteten Kommission zeigt, dass die SPD für ihren Machterhalt bereit ist, die Sicherheit der Bürger aufs Spiel zu setzen. In unserem Land gibt es schon genug Parallelgesellschaften, in denen Kriminalität, religiöser Fanatismus und Terrorismus gedeihen. All das würde sich zweifellos ausweiten, wenn Protagonisten und Vertreter dieser Parallelgesellschaften per Stimmrecht noch Einfluss auf die Politik von Kommunen und Ländern nehmen könnten. Wir würden uns eines entscheidenden Mittels berauben, um strikt gegen Kriminalität und Terrorismus von Ausländern vorgehen zu können: Bekommen Ausländer einmal die deutsche Staatsbürgerschaft, können wir sie nicht mehr konsequent abschieben, wenn sie straffällig geworden sind. Der Plan unterläuft geradezu die Maßnahmen, die die schwarz-rote Bundesregierung deshalb beschlossen hat. Und er unterläuft Grundsätze, die auch in der SPD geteilt werden: Dass wir diejenigen, die in unser Land kommen, auffordern müssen, sich durch eigene intensive Bemühungen zu integrieren. Wahlrecht und Staatsbürgerschaft können daher niemals Mittel zur Integration darstellen." (20.02.2017/ac/a/m)





