Berlin (www.aktiencheck.de) - Laut Monatsbericht der Bundesbank hat sich erstmals auch die Gesamtredite des Privatvermögens der Deutschen unter Einbeziehung von Geldeinlagen, Versicherungsansprüchen, Aktion- und Fondsanlagen negativ entwickelt, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt die AfD-Fraktionsvorsitzende und -Bundesvorstandsmitglied, Alice Weidel:Bereits in den zurückliegenden Jahren haben die Deutschen durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank nach Berechnungen des Ökonomen Hans-Werner Sinn Verluste in stattlicher dreistelliger Milliardenhöhe erlitten. Die EZB-Nullzinspolitik ist in höchstem Maße unsozial: Sie läuft auf eine Massenenteignung der Mittelschicht hinaus, während Finanzindustrie, südeuropäische Pleitestaaten und nicht zuletzt der Bundeshaushalt davon profitieren.Mit diesen Vermögensverlusten bezahlen die Deutschen für den Rechtsbruch, den die Merkel-Regierung mit der Zustimmung zur Beteiligung an der sogenannten Euro-‚Rettung‘ begangen hat. Mit jedem Monat, den die Bundesregierung die rechtswidrige Nullzins-/Negativzins-Politik der EZB weiter hinnimmt und mitträgt, wird deutsches Volksvermögen vernichtet und die ausgebeutete Mittelschicht weiter enteignet und verarmt. Unsere Kinder und Enkelkinder werden um ihre Vermögensbildung gebracht." (21.08.2018/ac/a/m)