Börsenplätze Aerojet Rocketdyne-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aerojet Rocketdyne-Aktie:

43,58 EUR +26,87% (21.12.2020, 15:22)



NYSE-Aktienkurs Aerojet Rocketdyne-Aktie:

42,04 USD +0,45% (18.12.2020, 22:10)



ISIN Aerojet Rocketdyne-Aktie:

US0078001056



WKN Aerojet Rocketdyne-Aktie:

A14RBW



Ticker-Symbol Aerojet Rocketdyne-Aktie:

GCY



NYSE-Symbol Aerojet Rocketdyne-Aktie:

AJRD



Kurzprofil Aerojet Rocketdyne:



Aerojet Rocketdyne (ISIN: US0078001056, WKN: A14RBW, Ticker-Symbol: GCY, NYSE-Symbol: AJRD) ist ein Hersteller von Produkten und Systemen für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigung. (21.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aerojet Rocketdyne-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zulieferers von Raketenantrieben und anderen Rüstungs- und Weltraum-Anwendungen Aerojet Rocketdyne (ISIN: US0078001056, WKN: A14RBW, Ticker-Symbol: GCY, NYSE-Symbol: AJRD) unter die Lupe.Der AKTIONÄR-Tipp Aerojet Rocketdyne notiere im schwachen Marktumfeld am Montag vorbörslich mehr als 25 Prozent im Plus. Hintergrund: Aerojet sei ins Visier von Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, WKN: 894648) geraten. Der Rüstungskonzern wolle inklusive liquider Mittel und Schulden 4,4 Mrd. Dollar auf den Tisch legen.51 Dollar je Aerojet-Aktie biete Lockheed. Hinzu komme vor dem Abschluss des Deals eine Sonderdividende von 5 Dollar/Aktie. Insgesamt liege der Kaufpreis damit ein Drittel über dem Schlusskurs vom Freitag. Vorbörslich notiere Aerojet allerdings erst bei rund 53,40 Dollar (umgerechnet etwa 43,70 Euro) - und damit rund fünf Prozent unter dem Kaufpreis. Der Deal solle in H2/2021 abgeschlossen werden.Lockheed-Chef James Taiclet komme damit seinem Ziel näher, den eigenen Konzern mit Zukäufen zu stärken. Aerojet habe 2019 einen Umsatz von rund zwei Milliarden Dollar erzielt. Spezialisiert sei der Konzern auf Raketenantriebssysteme - genutzt würden flüssige, feste und elektrische Systeme. So habe etwa Blue Origin von Jeff Bezos beim Bau einer Weltraumkapsel bereits auf den Motor von Aerojet Rocketdyne gesetzt.Lockheed Martin bleibe eine laufende Empfehlung. Weltweit steigende Rüstungsausgaben sollten dem Konzern in die Karten spielen. Die Aerojet-Übernahme ergänze das Portfolio zudem sinnvoll. (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link