Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,88 EUR -6,85% (31.07.2019, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

27,66 EUR -9,06% (31.07.2019, 16:04)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,86 USD -8,89% (31.07.2019, 16:04)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.07.2019/ac/a/n



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Analyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA äußert laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Advanced Micro Devices Inc. habe kurzfristig einige Herausforderungen zu bewältigen, urteilen die Analysten von Mizuho Securities USA.Für das dritte Quartal seien Einnahmen in Aussicht gestellt worden, die nicht an die Konsensprognose heranreichen würden. Zudem sei auf Gesamtjahressicht von einem geringeren Wachstum gesprochen worden als zuvor.Angesichts der Maßnahmen von Intel könnten sich die Planungen von AMD für das vierte Quartal als ambitioniert erweisen, so der Analyst Vijay Rakesh. Die Messlatte für AMD sei hoch, obwohl hinsichtlich des 7nm-Fahrplans langfristig Optimismus herrsche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: