Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

13,49 EUR -1,14% (03.04.2017, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

14,38 USD -1,17% (03.04.2017, 17:17)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(03.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sydney (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Laut einer Aktienanalyse erwartet Analyst Srini Pajjuri vom Investmenthaus Macquarie Research im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) eine neutrale Kursentwicklung.Im Rahmen einer Studie zum Halbleiterbranche bezeichnen die Analysten von Macquarie Research die Fundamentaldaten des Sektors als gesund. Angesichts einer starken Nachfrage in diesem Jahr wird ein Wachstum von 9,5% unterstellt. Allerdings dürfte das M&A-Momentum in den kommenden Monaten nachlassen.Die Bilanz von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) habe sich verbessert. Das Unternehmen habe neue Einnahmenströme generiert und die neuen Produkte dürften sich als wettbewerbsfähig erweisen. Gleichwohl ist Analyst Srini Pajjuri der Meinung, dass AMD im high end-Desktop-Segment einen Marktanteil von 20% erreichen müsse und einen Anteil von 10% im Server-Segment um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Diese Niveaus zu erreichen werde für AMD angesichts der Positionierung von Intel eine echte Herausforderung. Falls AMD signifikante Marktanteilsgewinne verzeichne, könnte Intel mit Preissenkungen antworten, was die Profitabilität von AMD begrenze.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Macquarie Research die Coverage mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 14,00 USD auf.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:13,53 EUR -0,70% (03.04.2017, 16:57)