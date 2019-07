XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

29,91 EUR -0,07% (11.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

29,70 EUR -1,07% (11.07.2019, 18:17)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,47 USD -0,95% (11.07.2019, 18:22)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (11.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Timothy M. Arcuri von der UBS:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Aktienanalyst Timothy M. Arcuri seine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Advanced Micro Devices Inc. dürfte weitere Marktanteile gewinnen, so die Einschätzung der UBS-Analysten. Daher sollten die Ergebnisse des Juni-Quartals solide ausfallen. AMD könnte zudem einen starken Ausblick auf das September-Quartal abliefern.Bei der Telefonkonferenz nach der Bekanntgabe des Quartalsberichts dürften die Rome Datacenter-Chips ein großes Thema sein. Investoren seien auf Updates sehr gespannt und mögliche entsprechende Auswirkungen auf die Planungen für das Gesamtjahr.Analyst Timothy M. Arcuri setzt das Kursziel für die AMD-Aktie von 24,00 auf 31,00 USD herauf. Die aktuelle Bewertung erscheine angemessen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: