Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,60 EUR +7,20% (03.04.2019, 15:55)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,79 USD +7,63% (03.04.2019, 15:56)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (03.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Mitch Steves von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Mitch Steves von RBC Capital Markets rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets weisen auf einen Digitimes-Bericht hin, wonach PC-Zulieferer davon ausgehen würden, dass Advanced Micro Devices Inc. sowohl im Desktop- als auch im Notebook-Markt im zweiten Halbjahr Anteile gewinnen dürfte.Die Analysten von RBC Capital vermuten, dass der PC-Absatz im Vergleich zu 2018 zulegen könnte. Zusammen mit einem höheren Marktanteil könnte sich ein kleiner Multiplikatoreffekt ergeben. Analyst Mitch Steves hält am Kursziel für die AMD-Aktie von 34,00 USD fest.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von RBC Capital Markets das "outperform".Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:25,56 EUR +8,08% (03.04.2019, 15:40)