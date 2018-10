Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.10.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Blayne Curtis von Barclays:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät Analyst Blayne Curtis vom Investmenthaus Barclays Investoren nunmehr zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, NYSE-Symbol: AMD).Die Analysten von Barclays überarbeiten ihre Anlageeinschätzung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. infolge der jüngsten Kursrückgänge.Die Analysten von Barclays zeigen sich von dem Ausmaß der Anerkennung für AMD durch den Markt in diesem Jahr überrascht. AMD sei bereit Intel unter Druck zu setzen, so der Analyst Blayne Curtis.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel von "underweight" auf "equal weight" hoch, bestätigen aber das Kursziel von 25,00 USD.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:21,43 EUR -2,72% (23.10.2018, 17:02)