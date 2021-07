Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (29.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die hohe Nachfrage nach Chips halte an und habe AMD im zweiten Quartal hervorragende Zahlen beschert. Doch damit nicht genug - denn auch die Sorgen über die Wachstumszukunft könne AMD-CEO Lisa Su zerstreuen. Anleger würden das honorieren und die AMD-Aktie über die 100-Dollar-Marke auf ein neues Allzeithoch schicken.Die etwas schwächere Wachstumsprognose habe Anleger damit nur kurz irritiert. In der Analystenkonferenz in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch habe AMD-CEO Lisa Su sämtliche Sorgen der Aktionäre lindern können. Von einem "sehr starken Nachfrageumfeld" sei die Rede gewesen, das "über das zweite Halbjahr bis 2022 hinein signifikantes Wachstum" bringen solle.Su habe darüber hinaus angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte das Chip-Angebot sowohl im dritten als auch im vierten Quartal noch weiter zu steigern - entgegen der anhaltenden Probleme in den Lieferketten. In Sachen Angebot gebe sich AMD damit deutlich zuversichtlicher als Intel . Der große Konkurrent habe im Rahmen der Quartalskonferenz vergangene Woche noch von einer Verschärfung der CPU-Knappheit gesprochen.Letztendlich sei auch die große Sorge zerstreut worden, dass Intel mit einem erfolgreichen Ice-Lake-Ramp-Up im dritten Quartal und aggressiven Preisen den Siegeszug der EPYC-Chips aufhalten könnte. "Wir erwarten, dass die Data-Center-Umsätze dank EPYC und den Instinct-Beschleunigern weiterhin schneller wachsen werden als der Gesamtumsatz", so die AMD-Chefin.So viel Zuversicht werde an der Börse belohnt. Nach anfänglichem Zögern habe der Markt positiv reagiert und die AMD-Aktie sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag kräftig nach oben getrieben.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link