Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

29,34 EUR +0,31% (19.07.2019, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,07 USD +0,21% (19.07.2019, 16:25)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (19.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Analyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA äußert laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Analysten von Mizuho Securities USA zeigen sich wegen ds soliden Ryzen/Rome-Portfolios und des Hochlaufs neuer Produkte positiv gestimmt was die Perspektiven von Advanced Micro Devices Inc. angeht.Nach einer herausragenden Kursrallye seit Jahresanfang sei es aber Zeit für eine Atempause. Die AMD-Aktie befinde sich auf einem Zehnjahreshoch. Das Aufwärtspotenzial in der zweiten Jahreshälfte sieht Analyst Vijay Rakesh daher als etwas begrenzt an. Aufgrund der längerfristig soliden Aussichten sei bei besseren Einstiegskursen eine konstruktivere Anlageeinschätzung durchaus wieder gerechtfertigt.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel von "buy" auf "neutral" zurück, heben aber das Kursziel von 33,00 auf 37,00 USD an.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:29,32 EUR +1,30% (19.07.2019, 16:09)