Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (28.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der Chiphersteller habe vergangenen Dienstag überzeugende Zahlen abgeliefert, die einzig aufgrund eines Run-Ups vor der Veröffentlichung nicht mit weiteren Kursgewinnen gefeiert worden seien. DER AKTIONÄR bleibe jedoch überzeugt, dass Wertzuwächse der AMD-Aktie nur eine Frage der Zeit seien, denn der wichtigste Kurstreiber sei stark wie eh und je.Das Unternehmen habe nicht nur mit starken Q3-Zahlen überzeugt, sondern auch die besten Voraussetzungen in den nächsten Quartalen Top-Ergebnisse abzuliefern. Der Grund hierfür liege im Segment "Enterprise, Embedded and Semi-Custom", das im abgelaufenen Quartal mit einem Umsatzzuwachs von 69 Prozent der wichtige Wachstumstreiber gewesen sei und 44 Prozent der Gesamtumsätze geliefert habe. Ein Anteil, der aufgrund der neuen Konsolengeneration, des Cloud-Ausbaus und der Fortschritte bei der Xilinx-Übernahme künftig steigen dürfte.So sollte erst in den kommenden Quartalen der Verkauf der PlaySation 5 und der Xbox X/S Fahrt aufnehmen, insbesondere im Weihnachtsquartal. Ein gutes Signal sei hier die Aussage des Microsoft-Managements vom Mittwoch gewesen, dass zuletzt mehr Konsolen verkauft worden seien als geplant. Es scheine also, als könne AMD die Engpässe im Semi-Custom-Bereich gut umschiffen.Zudem habe AMD neben der Google Cloud oder Microsoft Azure weitere schnell wachsende Kunden für ihre EPYC-Server-Prozessoren hinzugewonnen - darunter Cloudflare, Vimeo oder Netflix.Die Integration von Xilinx dürfte im Data-Center Synergien freisetzen, welche die Eroberung von Marktanteilen von Intel erleichtern sollten. Nicht nur dank der FPGA-Chips, welche die Server untereinander verbinden könnten, sondern auch durch Kostensynergien, die kompetitivere Preise erlauben würden.AMD bleibe im "Enterprise, Embedded and Semi-Custom"-Segment voll auf Kurs. Der wichtigste Kurstreiber der vergangenen Monate bleibe damit intakt und die Chancen stünden gut, dass die Sparte auch künftig für weitere Kursgewinne sorgen könne.Anleger lassen die Gewinne bei der Advanced Micro Devices-Aktie laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2021)