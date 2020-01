Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

44,985 EUR +0,69% (17.01.2020, 12:32)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

49,77 USD +2,52% (16.01.2020, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Blayne Curtis von Barclays:Blayne Curtis, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) von 32 auf 50 USD.Er halte vor den Q4-Ergebnissen an seinem "gleichgewichten"-Votum für die AMD-Aktie fest. Der US-Halbleitersektor notiere auf dem Allzeithoch, was auf eine Kombination aus verbesserten Fundamentaldaten und das Handelsabkommen USA-China zurückzuführen sei. Das positive Sentiment für den Speicherchips-Bereich werde sowohl von der Verbesserung der Nachfrage als auch von der positiven Preisentwicklung unterstützt, so der Analyst in einer aktuellen Studie.Blayne Curtis, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die AMD-Aktie bestätigt und das Kursziel von 32 auf 50 USD angehoben. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:45,03 EUR +1,60% (17.01.2020, 12:22)