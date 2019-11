Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Sieben Tage in Folge sei der US-Titel gestiegen - aktueller Kurs 41,29 Dollar. Das Hoch von 2006 bei 42,70 Dollar liege somit in greifbarer Nähe. Der Grund für die überragende Performance: das starke Produktportfolio.Die dritte Generation der Ryzen-Prozessoren für Desktop-PCs hänge vergleichbare Intel-Chips ab und die zweite Generation der EPYC-Prozessoren für Server mache dem großen Rivalen ebenfalls Beine.Doch damit nicht genug: mit einem breiten Portfolio an neuen Grafikprozessoren rücke AMD nun auch Nvidia auf die Pelle. Die nächste Konsolen-Generation habe der Verfolger bereits für sich gewonnen und auch in der Google-Cloud würden Grafikchips von AMD werkeln. Mit der Produktreihe "Radeon Instinct" werde Nvidia 2019 auch im Data-Center angegriffen.Die Beschleunigung im Entwicklungszyklus und der Produkterfolg unter CEO Lisa Su zeige sich aber nicht nur in einer Verschiebung der Marktanteile zugunsten von AMD, sondern natürlich auch in der finanziellen Performance des Chip-Konzerns. In Q3 habe AMD den höchsten Quartalsumsatz seit 2005 erzielt und die Bruttomarge sei auf Werte geklettert, die man seit 2012 nicht mehr gesehen habe.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät, bei der Advanced Micro Devices-Aktie dabei zu bleiben und Gewinne weiterlaufen zu lassen. (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link