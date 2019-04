Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

25,33 EUR -1,97% (08.04.2019, 22:01)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,53 USD -1,55% (08.04.2019, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (08.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Konzern gebe weiter Vollgas. Die unglaublich erfolgreiche Ryzen-Serie dürfte schon bald mit einem 7nm-Chip versorgt werden und auch neue Grafikchips seien geplant. Konkurrent Intel taumele dagegen weiter und biete eine aussichtsreiche Chance für die Zurückgewinnung weiterer Marktanteile.Die Probleme bei Intel seien ein Segen für AMD-Aktionäre. Die steigenden Marktanteile sollten die Kursrally der AMD-Aktie weiter befeuern. Nach dem rasanten Anstieg vergangene Woche halte "Der Aktionär" nun eine schwache Konsolidierungsbewegung für wahrscheinlicher. Langfristig sollte es allerdings mit der AMD-Aktie weiterhin aufwärts gehen. Die Wachstumsstory sei intakt und habe durch das Wiedererwachen des Krypto-Marktes eine Facette hinzugewonnen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)