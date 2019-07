Während das Intel-KGV bei 11 liege, koste eine AMD-Aktie den 50fachen Nettogewinn des Jahres. Doch nicht nur an der Börse - auch für neue, hochwertige Chips würden höhere Preise erzielt. Analysten würden daher mit einem 40-prozentigen Gewinnsprung rechnen, womit das 2020er KGV auf rund 33 sinke. Ein Trend, der auch 2021 und 2022 aufgrund des starken Produktportfolios fortgesetzt werden könnte. Weitere Gewinnüberraschungen seien wahrscheinlich. Intel sei geschlagen.



Mehr Action, Spaß und Performance verspricht AMD - für Gamer und dank des starken operativen Rückenwindes auch für Börsianer, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,41 EUR -1,51% (17.07.2019, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

30,58 EUR +1,06% (17.07.2019, 12:11)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

33,85 USD (16.07.2019)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (17.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Intel sei baff: AMD schüttele eine neue Chip-Generation aus dem Ärmel, welche eine Zeitenwende markiere. Der Chip-Gigant könnte über Jahre hinaus die besten Chips für Gamer und Cloud-Anwendungen anbieten. Das zeige sich nun immer mehr im Chart. Die Aktie knacke gerade weitere Widerstände.AMD sei Top-Tipp Spekulativ in der "Aktionär"-Ausgabe 25/2019 gewesen. Folgend ein Auszug daraus.Leben oder Tod: In virtuellen Shooter-Spielen würden Sekundenbruchteile entscheiden, ob der Gegner oder der eigene Avatar schneller die Waffe zücke. Wichtig für kurze Reaktionszeiten sei die richtige Gaming-Hardware. Während Teens früher die PS-Zahl ihrer Mopeds und ersten Autos verglichen hätten, gebe heute derjenige mit dem schnellsten Gaming-Chip den Ton an. Die ganze Gaming-Szene müsse nun neu einkaufen: Das erste Mal seit Jahrzehnen stehe nicht mehr Intel für die beste Chip-Qualität.Völlig aus dem Häuschen sei der bekannte Tech-YouTuber Linus: Früher als die meisten Analysten habe er mit drastischen Worten den Paradigmenwechsel auf den Punkt gebracht - das Video sei mit Millionen Klicks viral gegangen: "Es gibt dramatische Veränderungen", so der Blogger. "2019 tritt AMD Intel in jedem einzelnen Produktsegment in den Hintern. AMD hat Intel überholt - vollkommen."Nicht nur bei Desktop-Gaming- und Server-PCs. Es sei das "Undenkbare geschehen": AMD attackiere Intel auch im Milliardenmarkt Mobile-Chips.Kopf hinter diesem Coup sei AMD-Chefin Lisa Su. Im Mai habe sie zum 50. Jubiläum des Chipherstellers den Vorhang mit den Worten gelüftet: "Wir gehen bis ans Limit, was möglich ist im Bereich Computer- und Grafik-Chips. Wir sind extrem begeistert, über unseren Durchbruch und die erlangte Marktführerschaft bei 7nm-Produkten."Die Begeisterung sei bei Gaming-Liebhabern zuerst aufgeflammt - doch nun würden auch die Analysten die Tragweite der AMD-News erkennen. Morgan Stanley habe zerknirscht zugegeben, dass die lange vorsichtige Einschätzung zu AMD eine "falsche Entscheidung" gewesen sei und werde für die Aktie optimistischer. Die Experten würden dennoch zu bedenken geben: Die Chips seien für Endkunden teurer als gedacht - und während Intel im Bereich Desktop-Chips düpiert worden sei, könne Nvidia im Bereich Gaming-Chips durchaus Produkte entgegensetzen.Doch der Durchbruch sei auf breiter Front gelungen - die News-Pipeline für die nächsten Monate dürfte gut gefüllt sein. Es gehe bereits los: Mit dem Smartphone-Giganten Samsung sei nun ein mehrjähriger Lizenzdeal eingetütet worden. Die Grafik-Prozessoren würden Smartphones und Tablets antreiben. Mit einem Schlag sei AMD damit im Mobile-Markt angekommen und rücke den Konkurrenten auf die Pelle. Alleine der Samsung-Deal dürfte hunderte Millionen Dollar an Lizenzgebühren für den Chiphersteller einbringen.Auch für Spielekonsolen biete AMD das beste Gesamtpaket. Am 10. Juni habe AMD eine neue Rechnerplattform präsentiert, die den neuen Ryzen CPU mit dem Grafik-Chip Radeon kombiniere. Schnellerer Bildaufbau und überwältigende Grafikdetails seien garantiert. AMD gelinge daher derzeit der Schulterschluss mit den führenden Spieleentwicklern, die dank der neuen Hardware-Power der Gamer noch ausgefeiltere virtuelle Welten und Games designen würden.