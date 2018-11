XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (07.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Der US-Titel lege in den vergangenen Tagen einen regelrechten Kurssprint an den Tag. Kein Wunder, denn nach dem enttäuschenden Q3 gebe es jetzt wieder positive News vom Intel-Rivalen.Zum einen habe Advanced Micro Devices auf dem "Next Horizon"-Event in San Francisco den EPYC Rome und neue Radeon-Instinct-Grafikkarten angekündigt. Zum anderen habe AMD ein neues AWS-Angebot auf Basis der Epyc-Serverchips bekannt gegeben. Die Aufnahme in die Amazon-Cloud zeige, dass sich die langfristigen Investitionen in Data-Center-Chips gelohnt hätten und eröffne ganz neue Wachstumschancen im seit jeher Intel-dominierten Server-Bereich.Nach der übertriebenen Rally - satte 20 Prozent in einer Woche - und einem enttäuschenden Quartal sollten Investoren weiterhin von der Advanced Micro Devices-Aktie Abstand halten. Langfristig sehe DER AKTIONÄR aber Chancen in den zahlreichen Wachstumsmärkten Gaming, Data-Center - aber auch im Krypto-Mining.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: