Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (20.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Bei AMD sei der Rebound nach dramatischen Verlusten in den letzten Wochen nur eine Frage der Zeit. Denn Microsoft wechsele möglicherweise mit der nächsten Surface Book- oder Laptop-Generation von Intel- und NVIDIA-Chips zu AMD-Architekturen. Laut einem Insider-Tweet teste Microsoft aktuell neue AMD-Chips für seine Notebooks. Ein vermeintlicher 15 Zoll großer Microsoft-Prototyp sei mit einem Ryzen 5 4500U und einer zusätzlichen Radeon-Grafikeinheit ausgestattet. Beim bisher erhältlichen Surface Book 2 setze Microsoft bei 13,5 oder 15 Zoll-Ausführungen exklusiv auf Intel-CPUs und NVIDIA-Grafikkarten. AMD selbst habe in jüngster Vergangenheit aber immer mehr Erfolge bei der Auftragsgewinnung verzeichnet.Trotz all der guten Nachrichten habe die AMD-Aktie durch die Coronavirus-Crashs in den letzten vier Wochen rund 34% an Wert verloren und habe damit über den Verlusten des Comuputer- und Technologie-Sektors (28%) gelegen.Mit einem 2020er KGV von 35 sei AMD immer noch teuer (Branchendurchschnitt liege bei einem KGV von 13). Spätestens zum Ende der Coronavirus-Krise dürfte die AMD-Aktie zum Rebound ansetzen und die in der Bewertung bereits eingeflossenen Wachstumsimpulse auch wieder im Aktienkurs einpreisen. Wegen der ganzen positiven Aussichten bleibe "Der Aktionär" optimistisch für AMD. Anleger, die noch nicht investiert seien, sollten für den Einstieg eine Bodenbildung abwarten. Bereits Investierte sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.03.2020)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:38,63 EUR +2,97% (20.03.2020, 12:26)