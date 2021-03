XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi spreche von einem Paradox: Die Advanced Micro Devices-Aktie sei so günstig bewertet wie lange nicht mehr. Sie sei deutlich unter ihrem historischen KGV. Trotzdem erscheine sie vielen Investoren im Hinblick auf möglicherweise steigende Zinsen zu teuer. Deshalb werde sie verkauft. Wenn man aber die Entwicklungen am Anleihemarkt mal auslaufen lasse und glaube, dass das nicht nachhaltig sei, dann dürften die Märkte wieder hochgehen und da würden solche Werte wieder eingesammelt werden. Operativ laufe es für das Unternehmen klasse. Das KGV für 2021 liege bei 40 und für 2022 bei 30, aber das Gewinnwachstum und das Umsatzwachstum sei schon üppig. Trotzdem geht die Advanced Micro Devices-Aktie nach unten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:66,35 EUR +1,04% (19.03.2021, 17:19)