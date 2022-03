XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.03.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices: Nackenlinie fast erreicht - ChartanalyseDie Advanced Micro Devices-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) legte in den letzten Jahren eine massive Rally hin, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im zweiten Halbjahr 2015 sei die Aktie mehrmals auf oder in die Nähe der Unterstützung bei 1,59 USD zurückgefallen. Danach sei sie bis 30. November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 164,46 USD geklettert. Seit diesem Hoch bewege sich der Wert innerhalb einer potenziellen SKS-Topformation volatil seitwärts. Im gestrigen Handel sei der Wert beinahe auf die Nackenlinie dieser SKS zurückgefallen. Diese verlaufe heute bei 99,30 USD.Falle die AMD-Aktie in den nächsten Tagen stabil unter diese Nackenlinie bzw. unter die Unterstützung bei 99,23 USD ab, ergäbe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann in Richtung des alten Allzeithochs aus dem Februar 2020 bei 59,27 USD abverkauft werden. Ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit 28. Dezember bei aktuell 119,94 EUR würde der Aktie die Chance auf eine Bodenbildung eröffnen. Diese wäre aber erst mit einem Ausbruch über 132,85 EUR erfolgreich abgeschlossen. Dann könnte der Wert in Richtung Allzeithoch ansteigen. (Analyse vom 09.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link