Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

92,68 EUR +7,06% (04.05.2022, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

91,13 USD +1,44% (03.05.2022)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (04.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chipproduzent AMD habe am Dienstag nach US-Börsenschluss gute Quartalszahlen sowie einen starken Ausblick veröffentlicht. Die AMD-Aktie ziehe im nachbörslichen Handel spürbar an und dürfte die Talfahrt der vergangenen Wochen nun endgültig abgehakt haben. "Der Aktionär" habe die wichtigsten Kennzahlen des Quartalsberichts unter die Lupe genommen.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, hätten die Analysten im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung mit einen Umsatz in Höhe von 5,30 Milliarden Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,92 Dollar gerechnet. Gemeldet habe AMD für das erste Quartal hingegen einen Umsatzanstieg um 71 Prozent auf rund 5,89 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 1,13 Dollar. Damit habe der Chipproduzent die Markterwartungen klar pulverisiert.Auch beim Ausblick habe AMD abgeliefert und erwarte für das kommende Quartal einen Umsatz von 6,3 bis 6,7 Milliarden Dollar sowie eine Bruttomarge von 54 Prozent. Hier hätten die Analysten Erlöse in Höhe von rund sechs Milliarden Dollar und eine Bruttomarge von 52,9 Prozent auf dem Zettel gehabt.Für das Gesamtjahr traue sich der Chipproduzent ebenfalls mehr als von Analystenseite erwartet zu. Konkret solle der Jahresumsatz um über 60 Prozent auf 26,3 Milliarden Dollar steigen. Bisher habe das Management 21,5 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, die Konsensprognose habe hingegen auf 24,08 Milliarden Dollar gelautet. Die Prognose für die Bruttomarge habe AMD zudem von 51 auf 54 Prozent erhöht. Analysten hätten bisher 53,2 Prozent auf dem Zettel gehabt.Aus charttechnischer Sicht könnten die jüngsten Quartalszahlen das Blatt bei AMD wenden.Die AMD-Aktie ist ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2022)