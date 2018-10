Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.10.2018/ac/a/n)



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Tristan Gerra von Robert W. Baird:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Tristan Gerry vom Investmenthaus Robert W. Baird in Bezug auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die Fundamentaldaten von Advanced Micro Devices Inc. würden sich weiter verbessern. Allerdings glauben die Analysten von Robert W. Baird, dass die Erwartungen hinsichtlich Marktanteilsgewinnen im PC-Segment wegen der CPU-Knappheit bei Intel zu hoch sind. Der EPYC-Hochlauf sei zwar eindrucksvoll, doch dürfte dieser seine Grenzen haben. Intel werde mit einer neuen Architektur antworten.Analyst Tristan Gerra ist der Meinung, dass sowohl die Erwartungshaltung des Marktes als auch die Bewertung der AMD-Aktie hoch sind. Die meisten guten Nachrichten seien schon eingereist.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Robert W. Baird den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück, heben jedoch das Kursziel von 20,00 auf 28,00 USD anBörsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:26,37 EUR -0,98% (01.10.2018, 14:34)