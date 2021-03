XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi verweise auf den Kampf mit der 200-Tage-Linie und ein kleines Verlaufstief. Es habe einen Break gegeben, dann die 200-Tage-Linie und ferner sofort einen Rebreak. Jetzt sei die Aktie ein bisschen unentschieden. Solange die Aktie nicht unter das Verlaufstief falle, bestehe die Möglichkeit, dass das alles Fehlausbruch sei und sich der Kurs der Advanced Micro Devices-Aktie entweder seitlich entwickle oder vielleicht in einem besseren Stimmungsumfeld für Tech wieder nach oben laufe. Falle das Papier aber unter das kleine Tief, könnte es etwas kerniger zur Sache gehen. Dann könnte man sich auf die Short-Seite orientieren, weil da technisch gesehen erst mal die Party vorbei wäre. Was die Bewertung betreffe, sei die Advanced Micro Devices-Aktie mit einem KGV von 40 knapp unterhalb der dreijährigen Bewertungsspanne. Im kommenden Jahr sollen die Gewinne deutlich steigen und dann fällt das KGV auf 32, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Advanced Micro Devices-Aktie. (Analyse vom 24.03.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link