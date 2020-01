Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

41,95 EUR +1,61% (02.01.2020, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

42,12 EUR +2,03% (02.01.2020, 15:43)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

45,86 USD +1,75% (31.12.2019)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (02.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.AMD habe sich 2019 in eine hervorragende Marktposition vorgearbeitet. Anleger seien begeistert gewesen - und seien die Aktie rund 145 Prozent nach oben geschossen. Könne die Rally 2020 weitergehen?Mit dem Start der dritten Generation der Ryzen Serie habe AMD die erste 7nm CPU geliefert und zum ersten Mal in drei Jahrzehnten den großen Konkurrenten Intel überholt. Die seit Mitte des vergangenen Jahres erhältlichen Prozessoren lägen nicht nur beim Technologieknoten vorne, sondern könnten Intel auch in Sachen Performance übertreffen."Zum ersten Mal schaffen wir es, ein über 30 Jahre bestehendes Naturgesetz der Halbleiterindustrie zu überwinden. Intel hat einen Vorsprung. Vor vier Jahren waren wir daher begeistert, weil wir glaubten, dass wir gleichziehen könnten. Wir hätten uns aber nicht träumen können, dass wir einen Vorsprung erarbeiten", habe Forrest Norrod, Chef von AMDs Datacenter-Sparte, im Rahmen einer Investorenkonferenz gesagt.Der Technologievorsprung von AMD mache sich auch bei den Verkäufen bemerkbar. So liefere Passmark einen Überblick, wie viele Leistungstests mit Prozessoren der jeweiligen Hersteller durchgeführt worden seien. Der Prozentsatz an getesteten AMD-Prozessoren habe dabei in den vergangenen Quartalen massiv zugelegt - und sei damit ein erstes Indiz für AMDs neugefundene Stärke.Es dürfte AMD auch künftig gelingen, weitere Marktanteile für sich zu gewinnen. Denn Intel dürfte - vorausgesetzt der Konzern bleibt im Zeitplan - erst 2021 mit den ersten EUV-Chips wieder gleichziehen können.Analysten würden die hervorragende Marktstellung von AMD zum Anlass nehmen, immer neue Höchstkurse für die Aktie auszurufen. So habe am Dienstag das Analysehaus Rosenblatt sein Kursziel von 52 auf 65 Dollar erhöht. Analyst Hans Mosesmann sehe die 2019er Rally auch 2020 weiterlaufen, da es keinen Konkurrenten gebe, der das Momentum von AMD bremsen könnte.Fundamental sei die Aktie kein Schnäppchen mehr, doch das Momentum bleibe hervorragend. Es seien kaum Gründe ersichtlich, weshalb der Hype um die neuen AMD-Produkte abflachen sollte. Das positive Sentiment könnte in den kommenden Tagen sogar noch angefeuert werden, denn AMD hat für die CES 2020 wohl einiges vor, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.01.2020)