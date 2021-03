XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

65,12 EUR -1,15% (25.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

76,63 USD +0,20% (25.03.2021, 20:50)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (25.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMD) unter die Lupe.Mit seinem Plan 20 Mrd. USD in neue Fertigungstechnologien und -standorte zu investieren habe der neue Intel-CEO Pat Gelsinger am Mittwoch aufhorchen lassen. Laut einer Analysteneinschätzung, könnte auf Sicht davon jedoch besonders AMD profitieren.Das Vorhaben Intels, in das Geschäft der Auftragsfertigung von Computerchips einzusteigen, bezeichne Northland Capital Markets-Analyst Gus Richard als "strategischen Fauxpas". Konkret gehe es um Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), den drittgrößten Halbleiterhersteller der Welt, der auch für Intel und AMD produziere. Da Intel mit dem sogenannten Foundry-Service in direkte Konkurrenz zu TSM trete, könnten dort die Aufträge der Amerikaner an Priorität verlieren. Das wiederum würde die Bedeutung von AMD für das taiwanesische Unternehmen erhöhen und dazu führen, dass AMD einen früheren Zugang zu Technologie und eine bessere Kapazitätszuteilung erhalte, so Richards in einer Notiz an Kunden. In der Folge könnte AMD höhere durchschnittliche Verkaufspreise erzielen und seine Margen steigern. Der Analyst stufte die Aktie am Donnerstag von "market perform" auf "outperform" hoch.Auch "Der Aktionär" sehe Potenzial bei Advanced Micro Devices und bleibe bei seiner Empfehlung vom November 2020, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:65,15 EUR +0,68% (25.03.2021, 20:51)