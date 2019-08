Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

28,16 EUR +2,42% (01.08.2019, 16:45)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

31,08 USD +2,05% (01.08.2019, 16:45)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (01.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Ruben Roy von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Ruben Roy, Analyst von Benchmark Company, im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) zu halten.Advanced Micro Devices Inc. profitiert nach Ansicht der Analysten von Benchmark Company weiterhin von einem robusten Produktzyklus. Auf kurze Sicht dürfte sich das starke Momentum fortsetzen, da in den nächsten Monaten neue Produkte auf den Markt kämen.Allerdings trage die aktuelle Bewertung der AMD-Aktie diesem Szenario bereits Rechnung. Auf KGV-Basis notiere der Titel mit einem signifikanten Aufschlag gegenüber der Peer Group, so der Analyst Ruben Roy.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Benchmark Company die Coverage mit einem "hold"-Votum auf.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:28,10 EUR +0,66% (01.08.2019, 16:30)