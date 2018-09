Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (26.09.2018/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Gus Richard von Northland Capital Markets:Aktienanalyst Gus Richard vom Investmenthaus Northland Capital Markets rechnet in Bezug auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Northland Capital Markets weisen auf den disruptiven Charakter von AI für die Halbleiterindustrie hin. Die Bereiche GPU, DRAM und NAND seien die größten Profiteure dieser Entwicklung.Die GPU-Marktdurchdringung von Advanced Micro Devices Inc. im Data Center-Segment dürfte sich aufgrund der Reife des Softwarestacks im Vergleich zu NVIDIA verlangsamen. Ausgehend von einer kleinen Umsatzbasis sei nichtsdestotrotz mit einem starken Wachstum zu rechnen, so der Analyst Gus Richard.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Northland Capital Markets den Titel unverändert mit "outerform" ein.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:27,78 EUR +0,11% (26.09.2018, 14:26)