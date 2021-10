XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

94,08 EUR +3,45% (13.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

109,16 USD +3,92% (13.10.2021, 22:00)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (14.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die Advanced Micro Devices-Aktie (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie auf ein Allzeithoch bei 122,49 USD geklettert. Nach diesem Allzeithoch sei der Wert auf das alte Hoch bei 99,23 USD zurückgefallen. Dort habe er einen kleinen Doppelboden ausgebildet. Die Nackenlinie liege bei 108,44 USD. Im gestrigen Handel sei es zum Ausbruch über diese Marke gekommen, nachdem die AMD-Aktie bereits am 7. Oktober über den Abwärtstrend seit 4. August ausgebrochen sei.Mit diesem Ausbruch sei es zu einem neuen Kaufsignal in der AMD-Aktie gekommen. Aus dem Doppelboden ergebe sich ein rechnerisches Ziel bei 118,17 USD. Zudem könne die Konsolidierung der letzten Wochen als bullische Flagge angesehen werden. Daraus lasse sich ein Ziel bei ca. 144,69 USD ableiten. Ein Rückfall unter 108,44 USD wäre nun unschön, aber noch kein Drama. Sollte die Aktie aber unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 104,02 USD abfallen, würden weitere Abgaben bis 99,23 USD oder sogar 94,28 USD drohen. (Analyse vom 14.10.2021)