Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

131,98 EUR +1,84% (09.11.2021, 11:27)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

132,06 EUR +1,27% (09.11.2021, 11:11)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

150,16 USD +10,14% (08.11.2021)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (09.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Chipherstellers Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von AMD sei zum Start in die neue Handelswoche regelrecht nach oben geschossen - satte zehn Prozent habe das Chip-Papier zugelegt. Der Grund seien unterschiedliche Ankündigungen im Rahmen einer virtuellen Keynote gewesen, die Anleger jubeln und Konkurrenten hätten zittern lassen.Ein Grund für den Kurssprung sei, dass nicht nur Microsoft seine Geschäfte mit AMD ausweite, sondern künftig auch Meta (früher Facebook) in seinen Data-Centern auf die EPYC-Prozessoren setze. Mit Meta erhalte der Chip-Konzern einen weiteren Hyperscaler als großen Kunden.Dass alle großen Hyperscaler in ihren Data-Centern nun auf die Server-Chips von AMD setzen würden, sei ein klares Zeichen für die technologische Stärke und lasse auf künftiges Wachstum hoffen. Denn Amazon, Google & Co würden Milliarden investieren, um zentrale Anbieter von Rechenpower in der Cloud-Zukunft zu werden."Wir befinden uns in einem Megazyklus für High-Performance-Computing, in dem immer mehr Rechenleistung nachgefragt wird, um die Dienste und Geräte zu betreiben, die jeden Aspekt unseres täglichen Lebens beeinflussen", habe AMD-Chefin Lisa Su im Rahmen der virtuellen "Accelerated Data Center Premiere" gesagt.Die Grafikbeschleuniger würden in einzelnen Tests daher eine viermal höhere Leistung als die Vorgänger aufweisen. NVIDIA würden angesichts dieser Nachrichten die Knie zittern, denn der A100 könne nur teilweise mithalten. Gefährlich werde es für den GPU-Marktführer insbesondere, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten würden und mit RDNA 3, der kommenden Grafikkarten-Architektur von AMD, der Multi-Chip-Aufbau auch für Gaming-Grafikkarten komme.AMD verdeutliche Intel dank Meta als weiterem EPYC-Kunden, wer im Server-Geschäft aktuell den Ton angebe. Gleichzeitig ermögliche es die Multi-Chip-Architektur bei den HPC-Grafikprozessoren technologisch mächtig aufzuholen und könnte, falls NVIDIA keine Antwort finde, dem anderen großen Konkurrenten gefährlich werden.Die jüngsten Ankündigungen hätten damit untermauert, dass AMD im Data-Center-Geschäft in der Lage sei, auch langfristig weiter zu wachsen.Anleger freuen sich über die Zugewinne, vertrauen auf die unglaublich starke AMD-Roadmap und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann. Das Kursziel für die AMD-Aktie werde auf 160 Euro erhöht, der Stopp auf 103 Euro nachgezogen. (Analyse vom 09.11.2021)